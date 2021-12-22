Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто спілкуватися з незнайомцями

День, коли у атмосфері витає важка енергетика. Навколишні люди – не через свій характер, а під впливом Місяця – стають недоброзичливими, агресивними та відверто ворожими. Одне необережне слово – чи погляд – когось із оточення може довести того, проти кого вони спрямовані, до депресії, тому необхідно уникати негативно налаштованих людей.

Сьогодні, 22 грудня, побоюватися оточення необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них спілкування з ними може бути особливо небезпечним – велика ймовірність зустрітися з токсичною людиною.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці за всієї своєї запальності – щоправда, з відкладеним ефектом – люди відкриті та доброзичливі. Ось і сьогодні вони, схоже, розкриють душу абсолютно незнайомій людині, яка не проґавить нагоди в неї "плюнути" — від того, що цей вислів образний, легше представникам знака не стане. Правильніше не бути відвертим із людьми — особливо це стосується незнайомців, але в такий день бажано остерігатися і близьких, вони можуть виявитися непередбачуваними.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки як найбільш недовірливий і вразливий знак, впадаючи у відчай, шукають, з ким би поділитися своїми проблемами, тому якщо близькі люди вже не можуть їх слухати, вони готові скинули свої таємниці на незнайомців, яких зустріли у супермаркеті, транспорті чи перукарні – куди занесе їх цього дня життя. Ось тільки замість співчуття, підтримки та доброї поради, на які розраховують представники знака, вони можуть отримати уїдливе зауваження або гнівну відповідь, що засмутить їх ще більше.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, будучи людьми широкої душі і таких самих жестів, не ділять людей на знайомих і незнайомих — вони готові розкрити душу навіть абсолютно чужій людині, незважаючи на небезпеку, яку несе в собі таке одкровення. Ну а оскільки представникам знака важко відрізнити токсичних людей від звичайних, зірки наполегливо рекомендують їм сьогодні нікому не розкривати своїх обіймів – як у прямому, так і переносному сенсі: так ніхто не завдасть їм матеріальних збитків.

Читайте також: