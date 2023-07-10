Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ставати у позицію жертви

День, основна важливість якого лежить у площині стосунків між людьми: у цей час дуже важливо не ображати оточення і, що має ще більше значення, не ображатися самим. Дуже легко прийняти чийсь легковажний жарт за навмисну образу, що, на жаль, не найкраще позначиться на взаєминах із людьми – як близькими, так і малознайомими.

Сьогодні, 10 липня, ображатися на будь-кого не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них позиція жертви особливо небажана.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята часто страждають через те, що оточення, як їм здається, поводиться з ними не найкращим чином – кривдить, не виявляє емпатії. Про те, що в цьому найчастіше винні вони самі, представники знака вважають за краще не думати: навіщо, якщо можна у всьому звинуватити інших? Сьогодні вони можуть знову стати у позицію жертви, але зірки не радять їм це робити – їх не зрозуміють.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам для того, щоб почуватися скривдженими, достатньо будь-якої дрібниці, ось і сьогодні їм, наприклад, може не сподобатися чийсь косий погляд. У такому разі їм, перш ніж почуватися жертвою, варто згадати про сильний вплив місячних енергій, які і є причиною нинішньої недовірливості та вразливості, а оточення – ні до чого.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, яких вирізняє не лише романтичність, а й вразливість, можуть почуватися не у своїй тарілці: їм здасться, що весь світ озброївся проти них, а отже, їм нічого не залишається, як тільки піти у свої мрії та фантазії, не звертаючи уваги те, що відбувається на грішній землі. Зірки радять їм не поспішати з таким рішенням – навряд чи хтось оцінить їхню жертву.

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