Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто стримувати емоції

День, коли життєві обставини можуть "розкрутити" на емоції навіть спокійних і психологічно врівноважених людей. Зазвичай астрологи радять стримувати себе, оскільки під впливом негативного настрою можна наламати серйозних дров. Сьогодні все з точністю до навпаки: емоції не можна заганяти вглиб – щоб вони не нашкодили людині, їх потрібно виплеснути назовні.

Сьогодні, 27 серпня, стримувати емоції не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них така поведінка особливо не рекомендується.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці відомі своєю запальністю, тому зазвичай їх застерігають від неконтрольованого сплеску емоцій – побоюються, що вони можуть розпалитися і наговорити людям зі свого оточення слова, за які їм згодом буде соромно. Однак цього дня їм рекомендують зворотну лінію поведінки, інакше негативна енергія, не отримавши виходу, серйозно нашкодить їм.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, хоча вони і приховують цей факт від свого оточення, дуже вразливі, до того ж свою образу вони зазвичай пестять і плекають, підживлюючи нею ідею про помсту, яку довго виношують. Згодом, влаштувавши кривдникові "веселе життя", вони заспокоюються – до наступного разу. За сьогоднішню сутичку їм навряд чи вдасться відігратися, тож не варто заганяти агресію всередину – це небезпечно для психіки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям, які переходять до стану крайньої дратівливості раптово, з місця – в кар'єр, сьогодні бажано не ховати цю свою звичку, заганяючи негатив якнайглибше. Якщо вони це зроблять, їм, так би мовити, вдасться зробити з мухи слона, і невідомо, скільки вони ще хвилюватимуться з цього приводу, зате побивши подушку або розбивши кілька тарілок, вони забудуть про негатив.

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