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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто уникати неприємних розмов

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто уникати неприємних розмов

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку

Нинішній день призначений для залагодження проблем і вирішення справ, крапки над "і" в яких не були поставлені вчасно і тому "підвисли". Сьогодні складуться сприятливі умови для того, щоб закрити тему, чого б вона не стосувалася, та оскільки йдеться про вихідний день, неважко припустити, що це буде особиста сфера. Можливо, розмова, яка відбудеться в цей час, виявиться неприємною, та уникати її не варто – після неї всім стане легше.

Сьогодні, 29 липня, неприємна розмова з близькою людиною можлива у представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не варто її уникати.

Леви (23.07 – 21.08), які цінують лише власну думку, рідко дослухаються навіть до тих, хто для них є авторитетом, а про інших і говорити не доводиться. Але сьогодні зірки все ж радять їм вислухати думку старшого родича, навіть якщо його слова видадуться представникам знака неприємними – зроблений із розмови висновок може допомогти розібратися в непростій життєвій ситуації.

Розважливі Терези (24.09 – 23.10) рідко відкладають неприємні розмови на потім – зазвичай такі справи вони намагаються завершувати якомога швидше, щоб не висіли каменем на душі. Та цього разу з якоїсь – можливо, незалежної від них – причини стосунки з кимось із близьких людей виявилися нез'ясованими до кінця. Доведеться витратити час, а заразом і нерви, щоб закрити це питання раз і назавжди.

Козороги (22.12 – 20.01) вміють добре працювати і не вміють з'ясовувати стосунки, особливо якщо це стосується коханих людей – у таких випадках вони завжди губляться й замикаються у собі. Сьогодні велика ймовірність того, що людина, яку представники знака вважали своєю другою половинкою, захоче звільнити їх від своєї присутності в їхньому житті – після такої розмови нічого, крім полегшення, вони не відчують.

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Дата публікації
Перегляди
3138
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