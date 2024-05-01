Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто утримувати те, що йде з їхнього життя

День, коли наше життя, хочемо ми того чи ні, перебудовується – відтепер багато що відбуватиметься інакше, і до нових умов необхідно пристосовуватися, інакше масу сил доведеться бездарно витратити на подолання перешкод. Щось може піти з нашого життя, але до цього процесу потрібно поставитися з філософської точки зору.

Сьогодні, 1 травня, перебудова в будь-якій життєвій сфері може торкнутися представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто утримувати те, що від них іде.

Овен

Овнам не варто утримувати близьку людину, яка вже досить давно припинила бути такою, якщо вона захоче від них піти. Позбавившись від взаємин, що зжили себе, можна буде розраховувати на щасливу подію: появу дійсно коханої людини.

Телець

Тельці можуть зіткнутися з поширеною в наші дні необхідністю виїхати далеко й надовго, а в деяких випадках назавжди. Зірки не радять їм засмучуватися: у їхньому випадку це може стати шансом почати своє життя з чистого аркуша.

Козоріг

Козорогам – зрозуміло, не всім, а лише деяким – доведеться попрощатися з нинішньою роботою. Навряд чи таких сумлінних і працьовитих співробітників звільнять — швидше, фірма, на якій вони працюють, закриється, але це не привід для зневіри: вони незабаром отримають привабливішу пропозицію.

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