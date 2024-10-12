Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не варто вдавати з себе Юлія Цезаря

День, коли, хоч би як ми займалися, необхідно зосередитися на вирішенні одного-єдиного завдання – розпорошувати свої сили категорично не рекомендується. Образно кажучи, не варто вдавати з себе Юлія Цезаря, який – якщо вірити історикам – міг робити кілька справ одночасно – нічого путнього з цього не вийде.

Сьогодні, 12 жовтня, працювати над вирішенням одного завдання необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо небажано зображати з себе Юлія Цезаря, який можу робити відразу кілька справ.

Близнюки

Близнюкам – через сьогоднішню розсіяність – не варто братися за кілька справ відразу, оскільки вони насилу зможуть зосередитися навіть на одній із них. Результатом – з великою ймовірністю – стане повне фіаско за всіма – як діловими, так і побутовими – напрямками.

Терези

Терези – не найорганізованіші люди на світі, яким найчастіше буває не під силу зосередитися на одному завданні, а про кілька і говорити не варто. Тому сьогодні представникам знака особливо важливо уникати ситуації, коли доведеться вирішувати кілька завдань одночасно.

Козеріг

Козероги надумають поєднати вирішення професійних питань із домашніми клопотами. В результаті закінчити вчасно проект їм не вдасться, а домашні справи виявляться незавершеними, тому необхідно визначитися з тим, що для них важливіше, а решту відкласти на потім.

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