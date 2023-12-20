Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто відкладати важливу розмову

Нинішній день ніби спеціально створений для того, щоб проаналізувати події, що відбулися в нашому житті останнім часом, знайти скоєні за цей період помилки і визнати їх. Іноді для цього доведеться поспілкуватися з людиною, яка постраждала від наших дій.

Сьогодні, 20 грудня, визнавати свої помилки важливо для всіх знаків зодіаку, але трьом із них обов'язково необхідно поговорити з тими, кого образили.

Телець

Тельці можуть довго терпіти злі жарти і глузування оточення, але вже якщо вирішать «дати здачі», то надовго відіб'ють охоту їх зачіпати. Іноді вони переборщують і стають не скривдженими, а кривдниками – сьогодні їм обов'язково треба поговорити з тими, кому від них дісталося, і перепросити.

Діва

Діви можуть бути досить гострими на язик, через що можуть образити когось просто так, незаслужено, але треба віддати їм належне, усвідомивши свою провину, вони прагнуть перепросити, ось тільки їх не завжди хочуть слухати. Сьогодні їм треба знайти можливість загладити провину – не варто тягти такий моральний тягар у новий рік.

Водолій

Водоліїв не назвеш особливо мстивими, але вони цілком можуть образити когось, так би мовити, через непорозуміння, а потім дивуються, чому людина, яку це торкнулося, їх уникає. Водночас відновити стосунки не так уже й складно – щоб усе з'ясувалося, досить просто поговорити.

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