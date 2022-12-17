Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто відповідати зрадою на зраду

Символ нинішньої місячної доби – ошуканство та зрада, з якими можна зіткнутися на всіх рівнях. Так, саме сьогодні можна виявити, що дитина ясельного віку вже навчилася говорити неправду, колеги задумали якусь інтригу у нас за спиною, а близька людина завела собі чергову пасію. Головне в такій ситуації – не ставати з нею на один рівень і не відповідати зрадою на зраду: навряд чи обставини, що склалися, послужать у такому разі виправданням.

Сьогодні, 17 грудня, відповідатиме ударом на удар, а зрадою на зраду небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий вид помсти особливо неприйнятний.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни на будь-яку образу — або те, що вони вважають образою — реагують практично миттєво: не розібравшись, вони кидаються в атаку, даючи здачі і тим, хто має рацію, і винним. Сьогодні їхня нестримність і небажання оцінити всі обставини, може зіграти з ними злий жарт: вирішивши помститися, вони вже завтра дізнаються, що кохана людина ні в чому перед ними не винна, а зрада залишиться на їхній совісті.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки гостріші за інші знаки зодіаку реагують на зраду близьких людей. Як правило, у таких випадках вони замикаються у собі, плачуть та ображаються на весь світ. Але сьогодні – так уже стануть зірки – представникам цього знака захочеться помсти у вигляді зради, до того ж швидкої – практично миттєвої. Проте зірки наполегливо радять їм не поспішати, оскільки вже завтра вони пошкодують про ухвалене рішення.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, треба віддати їм належне, не зраджуватимуть просто так – без вагомої на те причини: найчастіше приводом для походів наліво у представників знака є романтичні почуття, які ці стримані та скупі на емоції люди відчувають набагато частіше, ніж ми можемо припускати. Бажання помститися їм, як і решті, теж не чуже, проте сьогодні вони навряд чи виявляться задоволеними результатом.

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