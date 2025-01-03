Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто відвідувати перукарню

День протистояння добра і зла: жодне з цих начал не зможе перемогти, але свій внесок в емоційну нестабільність зробить. Багато хто відчуватиме невдоволення — як собою зокрема, так і життям загалом. У цей час небажано доглядати за своєю зовнішністю, особливо це стосується волосся, будь-які маніпуляції з яким перебувають під забороною.

Сьогодні, 3 січня, доглядати за волоссям небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо відмовитися від відвідування перукарні.

Діва

Дівам, що скрупульозно стежать за своєю зовнішністю і вважають трагедією навіть волосинку, що ненароком вибилася з акуратної зачіски, зірки радять ... навіть не розчісуватись. Необхідно дослухатися до рекомендацій, щоб не накликати на свою голову неприємностей.

Терези

Терезам, які ретельно стежать за своїм зовнішнім виглядом, сьогодні доведеться потерпіти і відмовитися від будь-яких відповідних маніпуляцій. Річ у тому, що, будучи здійсненими сьогодні, вони принесуть прямо протилежний результат — особливо це торкнеться волосся.

Водолій

Водоліям, які через свою неорганізованість, нарешті знайдуть час, щоб збігати до перукарні, доведеться відкласти цей похід як мінімум на день. Сьогодні ножиці зістрижуть не тільки частину волосся, а й позитивну енергію, яка допомагає їм активно діяти.

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