Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вихвалятися своїми успіхами

День негативної енергетики, коли сварки і конфлікти будуть виникати без приводу — практично на рівному місці, тому від спілкування з оточенням краще відмовитися або хоча б звести його до мінімуму. Ще одна характеристика цього часу — бажання хвалити себе і хихзуватися своїми досягненнями, що буде характеризувати нас не кращим чином.

Сьогодні, 2 жовтня, хвастощі і випинання свого "я" протипоказані всім знакам зодіаку, але для трьох із них вони категоричне табу.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, які за натурою є скромними і сором'язливими, хвастощі не властиві, можливо, саме тому в їхньому "виконанні" ця якість має особливо потворний вигляд. Не хочете мати смішний вигляд в очах оточення, видаліть слово "я" зі свого лексикону і не говорітьпро себе як про приклад для наслідування, навіть якщо насправді так і є.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви через свою практичність мають всі підстави для того, щоб презентувати себе в найкращому світлі, але це не означає, що вони повинні так робити — у всякому разі, цього дня. Дайте можливість оцінити вас і результати вашої праці іншим людям, і ви будете приємно здивовані, дізнавшись, наскільки висока ваша професійна і людська репутація.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги відчують непереборне бажання виділитися з натовпу, продемонструвавши — до того ж не без хвастощів — свої досягнення тим, хто вас оточує. Зірки рекомендують вам утриматися від цього, оскільки результат буде прямо протилежним очікуваному: замість похвали і захоплення ви можете отримати незаслужений осуд і образливу зневагу.

Прогнози на жовтень 2021:

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