Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вихвалятися своїми успіхами

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вихвалятися своїми успіхами

Credits

День негативної енергетики, коли сварки і конфлікти будуть виникати без приводу — практично на рівному місці, тому від спілкування з оточенням краще відмовитися або хоча б звести його до мінімуму. Ще одна характеристика цього часу — бажання хвалити себе і хихзуватися своїми досягненнями, що буде характеризувати нас не кращим чином.

Сьогодні, 2 жовтня, хвастощі і випинання свого "я" протипоказані всім знакам зодіаку, але для трьох із них вони категоричне табу.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, які за натурою є скромними і сором'язливими, хвастощі не властиві, можливо, саме тому в їхньому "виконанні" ця якість має особливо потворний вигляд. Не хочете мати смішний вигляд в очах оточення, видаліть слово "я" зі свого лексикону і не говорітьпро себе як про приклад для наслідування, навіть якщо насправді так і є.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви через свою практичність мають всі підстави для того, щоб презентувати себе в найкращому світлі, але це не означає, що вони повинні так робити — у всякому разі, цього дня. Дайте можливість оцінити вас і результати вашої праці іншим людям, і ви будете приємно здивовані, дізнавшись, наскільки висока ваша професійна і людська репутація.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги відчують непереборне бажання виділитися з натовпу, продемонструвавши — до того ж не без хвастощів — свої досягнення тим, хто вас оточує. Зірки рекомендують вам утриматися від цього, оскільки результат буде прямо протилежним очікуваному: замість похвали і захоплення ви можете отримати незаслужений осуд і образливу зневагу.

Прогнози на жовтень 2021:

Наступна публікація