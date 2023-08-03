Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вірити людям, яких вони люблять

Нинішній день ніби створений для того, щоб обдурювати і бути обдуреним. Всі нав'язуватимуть нам свою думку і намагатимуться змусити співрозмовника прийняти її на віру, без доказів і аргументів. Важливо пам'ятати про це і бути обережними і критично ставитися до людей, які нав'язуватимуть свої погляди.

Сьогодні, 3 серпня, приймати на віру слова оточення небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто вірити навіть близьким людям.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – не найдовірливіший знак зодіакального кола: вони весь час у чомусь підозрюють навіть тих, хто, начебто, ніколи їх не обдурював. Але сьогодні у них, на жаль, будуть для цього вагомі підстави. Схоже, що найближча людина вирішила щось від них приховати, і той факт, що вона зробила це з кращих спонукань, навряд чи заспокоїть представників знака, але руйнувати свої взаємини через цей інцидент все ж таки не варто.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки зовсім позбавлені критичності стосовно близьких людей: їхні кохані – як дружина Цезаря – для них поза підозрами. Саме така – сліпа – довіра може зіграти з представниками знака злий жарт: людина, в якій вони не сумніваються, можуе спробувати щось від них приховати або, що ще гірше, обдурити їх. Тому бажано діяти за принципом "довіряй, але перевіряй" — так їм буде спокійніше.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії часто дозволяють обдурювати близьких людей, але до їхньої нечесності ставляться вкрай негативно: подвійні стандарти, які так люблять представники знака, поширюються на всі сфери їхнього життя. Тому сьогоднішня брехня, яку вони почують від коханої людини, виведе їх із себе: як вона могла посягнути на те, що є їхнім безроздільним правом?! Можливо, не варто так сильно гарячкувати?

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