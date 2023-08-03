Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вірити людям, яких вони люблять

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
849
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вірити людям, яких вони люблять

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

Нинішній день ніби створений для того, щоб обдурювати і бути обдуреним. Всі нав'язуватимуть нам свою думку і намагатимуться змусити співрозмовника прийняти її на віру, без доказів і аргументів. Важливо пам'ятати про це і бути обережними і критично ставитися до людей, які нав'язуватимуть свої погляди.

Сьогодні, 3 серпня, приймати на віру слова оточення небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто вірити навіть близьким людям.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – не найдовірливіший знак зодіакального кола: вони весь час у чомусь підозрюють навіть тих, хто, начебто, ніколи їх не обдурював. Але сьогодні у них, на жаль, будуть для цього вагомі підстави. Схоже, що найближча людина вирішила щось від них приховати, і той факт, що вона зробила це з кращих спонукань, навряд чи заспокоїть представників знака, але руйнувати свої взаємини через цей інцидент все ж таки не варто.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки зовсім позбавлені критичності стосовно близьких людей: їхні кохані – як дружина Цезаря – для них поза підозрами. Саме така – сліпа – довіра може зіграти з представниками знака злий жарт: людина, в якій вони не сумніваються, можуе спробувати щось від них приховати або, що ще гірше, обдурити їх. Тому бажано діяти за принципом "довіряй, але перевіряй" — так їм буде спокійніше.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії часто дозволяють обдурювати близьких людей, але до їхньої нечесності ставляться вкрай негативно: подвійні стандарти, які так люблять представники знака, поширюються на всі сфери їхнього життя. Тому сьогоднішня брехня, яку вони почують від коханої людини, виведе їх із себе: як вона могла посягнути на те, що є їхнім безроздільним правом?! Можливо, не варто так сильно гарячкувати?

Читайте також:

Такого ви ще не бачили: українець придумав, як рятувати воїнів на фронті

Такого ви ще не бачили: українець придумав, як рятувати воїнів на фронті

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
849
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація