Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вірити поганим звісткам

Нинішній день – один із найскладніших у всьому місячному циклі: він ніби відчуває людину на міцність, розставляючи на неї "капкани" і з цікавістю спостерігаючи, чи вибереться вона з них чи ні. Такою пасткою можуть стати погані звістки, які можуть ввести в депресивний стан навіть найвпевненіших оптимістів. Хороша новина полягає в тому, що вірити їм неварто: вони лише плід чиєїсь хворобливої фантазії, і не більше того.

Сьогодні, 4 жовтня, вірити поганим звісткам не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно просто відмахнутися від них.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – легкий, зрозуміло, у переносному значенні – і повітряний знак, тому, щоб не зациклюватися на поганому, його представники намагаються позбутися негативу всіма можливими способами – найчастіше просто відвертаються від нього. Цікаво, що така – страусина – позиція часто допомагає їм: про що не думаєш, того начебто й немає, ось і сьогодні вона їх виручить.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – так вони вже влаштовані – легко вірять у погане, і навіть коли з'ясовується, що все не так страшно, як їм здалося на перший погляд, вони ще довго продовжують чіплятися за темні – можна навіть сказати, чорні – думки. Сьогодні їм треба піти всупереч цій своїй – не найкращій – звичці і не повірити отриманим звісткам: дуже швидко виявиться, що вони – не більше ніж помилка.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби найчастіше налаштовані на позитив, але якщо вони візьмуть на думку негативні думки, позбутися їх буває непросто – цю "чашу" вони прагнуть випити до дна. Але сьогодні отримані ними погані звістки, найімовірніше, виявляться чиїмось злим жартом, який, проте, забере у них багато душевних сил. Не варто зосереджуватись на негативі – він не має жодного стосунку до реальності.

Читайте також: