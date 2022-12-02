Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вірити знакам, які траплятимуться на їхньому шляху

Нинішню місячну добу астрологи недарма називають сатанинською – в основі всього, з чим так чи так стикається сьогодні людина, лежить обшуканство. Простіше кажучи, цього дня не можна вірити нікому – людям, ситуаціям, снам та знакам, які траплятимуться на дорозі. Як правило, мета темних сил, які – на щастя, тимчасово – правитимуть світом, – залучити людину у свої сіті та ошуканством змусити її чинити проти своєї волі.

Сьогодні, 2 грудня, знаки під виглядом долі надсилатимуть нам злі сили, тому вірити їм не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не рекомендується звертати на них увагу.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – мабуть, найдовірливіший знак зодіаку, тому вони часто потрапляють у мережі шахраїв та шахраїв усіх мастей, які користуються цією їхньою якістю. Знаки, на які вони сьогодні звертатимуть увагу, не мають нічого спільного із попередженнями та застереженнями вищих сил, тому не варто приймати їх близько до серця – нічого, окрім зіпсованого настрою, це не принесе.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – люди нехитрі, тому беруть за чисту монету все, що їм кажуть, і обдурити їх – нічого не варто. Нинішні так звані знаки матимуть на меті захопити представників Стрільців у пастку, потрапивши в яку, вони втратять свій оптимізм і мотивацію до активних дій, яка завжди вигідно відрізняє їх від інших знаків зодіаку – чи варто піддаватися таким маніпуляціям?

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам – особливо тим із них, хто закоханий і хоче знати, кохає він чи ні – з великою ймовірністю захочеться поворожити, щоб дізнатися відповіді на ці запитання. Зірки наполегливо просять їх цього не робити: під час ворожіння вони можуть отримати передбачення, яке прямо протилежне до реального стану справ. Повіривши в нього, представники знака можуть наробити багато такого, про що згодом пошкодують.

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