Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто висловлювати свою думку

Не найлегший в енергетичному плані день місячного календаря, коли сил у кожного дуже багато, але витратити їх з користю вдасться далеко не кожному. Важливо не вступати в дискусії, суперечки та конфлікти з оточенням, незважаючи на те, що дратівливість та агресія, властиві багатьом, буквально підштовхуватимуть до цього.

Сьогодні, 12 березня, вступати в будь-які суперечки не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно відмовитися від висловлення своєї думки, не кажучи вже про те, щоб нав'язувати її.

Телець

Тельці – через властиву їм упертість – часто наполягають на своїх помилках: навіть розуміючи, що сказали дурість, вони відстоюватимуть її до кінця. Сьогодні, оскільки вони не можуть визнати поразки, зірки радять їм відмовитися від висловлювання своєї думки: як то кажуть, якщо промовчати, цілком можна зійти за розумну людину.

Діва

Діви впевнені, що на кожен предмет мають свою – єдино правильну думку, яку не втомлюються відстоювати. Як правило, оточення реагує на це максимально поблажливо, навіть якщо представники знака помиляються. Але сьогодні їм може потрапити незговірливий опонент, який швидко пояснить, що вони помиляються.

Стрілець

Стрільці найчастіше не терплять заперечень, коли хтось намагається поставити під сумнів їхню правоту. Щоправда, усвідомивши, що не мають рації, представники знака «складають зброю», хоч відчуття того, що вони зганьбилися, їх водночас не залишає. Уникнути його – наприклад сьогодні – досить просто: потрібно лише відмовитися від висловлювання своєї точки зору.

Читайте також: