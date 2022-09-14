Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто встрявати у конфлікти

День, коли небезпека може чатувати людину на кожному кроці, тому особливої обережності необхідно дотримуватися у будь-яких, навіть найзвичніших, ситуаціях. Одна з головних неприємностей, яка сьогодні може чекати на кожного – ймовірність серйозних конфліктів, вони спалахуватимуть на кожному кроці, до того ж часто без видимих причин.

Сьогодні, 14 вересня, встрявати у конфлікти не варто представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них будь-яка – навіть несерйозна – сварка може стати по-справжньому небезпечною.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці у стані збудження припиняють тверезо оцінювати ситуацію, тому в конфлікті вони бувають страшними – ніхто, включно з ними самими, не знає, чого від них очікувати. Сьогоднішній день не стане винятком – вплутавшись у несерйозну суперечку, вони можуть вийти на такий рівень конфлікту, який унеможливлює будь-які шанси на примирення – не варто до цього доводити.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – скандалісти серйозні, причому конфліктують вони зазвичай із властивою їм холоднокровністю, не підвищуючи голосу і намагаючись зачепити свого опонента якнайсильніше, вдаривши його в найболісніше місце – обчислювати їх вони вміють, як ніхто інший. Однак сьогодні вміння представників знака віртуозно сваритися може зіграти проти них, особливо якщо опонентом до них виявиться людина, яка володіє цим мистецтвом так само досконало.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці люблять скандалити, хоча й не є професіоналами в цьому – вони лаються, коли мають натхнення, і люблять імпровізувати. Ось і сьогодні, незважаючи на попередження зірок, представникам знаку захочеться посваритися з кимось із близьких. Не варто цього робити – задоволення від процесу вони все одно не отримають, а наслідки можуть виявитися неприємними.

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