Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто втрачати голову

День, який призначений для дозвілля і веселощів – це не означає, що зовсім не варто ставати до роботи, проте й особливих надій на професійну діяльність покладати не варто. Краще приділити цього дня увагу святам та вечіркам, хоча зірки попереджають: занурюючись у вихор розваг, не варто втрачати голову, наслідки необачності можуть виявитися непередбачуваними.

Сьогодні, 16 лютого, втрачати контроль над своєю поведінкою небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо стежити за своїми словами, та особливо вчинками.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни відомі своєю непередбачуваністю та запальністю, і їм далеко не завжди вдається втримати себе в руках, особливо якщо здається, що хтось зачепив їх за живе. Сьогодні така ймовірність особливо велика: розігравшись і, як то кажуть, розлютившись, вони, спіймавши чийсь погляд, який здасться їм кривим, цілком можуть подумати, що їх хочуть образити. Якою буде їхня поведінка в такій ситуації, передбачити неможливо, тому зірки заздалегідь просять їх стримуватися – зрозуміло, за можливості.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви цього дня цілком можуть зустріти кохання всього свого життя – принаймні їм так здасться. Що представники знака можуть зробити, щоб зачарувати свого обранця чи обраницю, – не знають навіть вони самі, тому й передбачити те, як вони поводитимуться, неможливо. Відомо лише, що вони здатні на найширші жести, що може зробити їм погану послугу: так недовго й налякати людину, яка сподобалася, – замість того, щоб піти назустріч, вона просто втече в невідомому напрямку.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, яких – із великою ймовірністю – запросять на свято, де шампанське литиметься рікою, бажано відмовитися від цього напою. Він може зіграти з ними злий жарт: під його впливом представники найврівноважішого знака можуть послабити всі механізми гальмування та пуститися берега. Звичайно, танцювати на столі вони, найімовірніше, не почнуть, але будуть дуже близькі до цього. Тому зірки наполегливо радять їм провести день відповідно до принципу: тверезість – норма життя.

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