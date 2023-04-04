Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто залишати стіни свого будинку

День вважається диявольським: він небезпечний своєю важкою енергетикою, особливо можуть постраждати ті, хто має тонку душевну організацію – для них вантаж дня виявиться воістину непідйомним. Важкість на душі позначиться на настрої та працездатності, також велика ймовірність конфліктів у взаєминах з оточенням, так що найкраще, що можна зробити, незважаючи на будній день, – не залишати домашніх стін та звести спілкування з людьми до мінімуму.

Сьогодні, 4 квітня, зірки не рекомендують залишати стіни будинку представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них навіть похід до магазину може виявитися небезпечним.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – через свою вразливість – все приймають близько до серця, тому легко впадають у відчай. Сьогодні приводів для них у них буде багато – особливо за порогом власного будинку. Втім, подібного не станеться, якщо представники знака – під пристойним приводом – залишаться вдома: так буде краще і для них, і для їхніх близьких

Лев (23.07 – 21.08)

Леви можуть стати жертвою своєї гордовитості, яка є причиною запальності: у конфліктних ситуаціях вони часто поводяться неадекватно. Наслідки скандалу, який їм нічого не варто влаштувати в громадському місці, можуть виявитися непередбачуваними, тому їм краще залишитися вдома – тут представники знака принаймні не зможуть ні з ким посваритися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, будучи людьми неординарними – "дивного вигляду" та розкутої поведінки, – можуть викликати спалах роздратування у неадекватних особистостей, у яких цього непростого дня браку не буде. Щоб цього уникнути, достатньо залишитися вдома – там вони навряд чи дратуватимуть когось, тож день мине спокійно.

Читайте також: