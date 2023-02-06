Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто займатися самокритикою

День, місячні енергії якого сприяють внутрішньому звільненню від усього, що заважає жити з легкою душею – комплексів, тривожності, самокопання та самокритики. Остання особливо ускладнює існування вразливих людей, які тонко відчувають, у яких через це знижується самооцінка і, як наслідок, знижується успішність у всіх сферах життя.

Сьогодні, 6 лютого, ставитись до самих себе із пристрастю не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них займатися самокритикою особливо небезпечно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – мабуть, найбільш недовірливий знак зодіаку. Для того, щоб у них різко зіпсувався настрій, а самі вони почали копатися, вишукуючи причини своїх "нещасть", їм достатньо незначного приводу. Результатом цих процесів може стати найжорстокіша депресія, що супроводжується морем сліз. Доводити до цього не варто жодного іншого дня, але сьогодні – особливо.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези славляться своєю врівноваженістю, але, перш ніж вони її знайдуть, їх неабияк помотає з боку в бік, внаслідок чого вони влаштовують собі ретельний "розбір польотів". Неважко припустити, що це позначається на їхньому настрої – та й світогляді загалом – не найкращим чином. Хоча б сьогодні зірки радять не заганяти себе в глухий кут депресії.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – визнані чемпіони зодіаку з самокопання та самоїдства, навіть найлютіші вороги представників знака не можуть зрівнятися з ними у "таланті" довести себе до внутрішньої істерики шляхом відкопування у себе максимальної кількості недоліків. Втім, із таким самим успіхом вони можуть знайти огріхи і в інших, і краще їм сьогодні зайнятися саме цим – небажано труїти себе.

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