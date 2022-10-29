Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто здійснювати операції з нерухомістю

День спокійний та врівноважений, який необхідно провести відповідним чином – без суєти та поспіху. Він не призначений для активних дій у всіх сферах життя, але особливо небажано займатися серйозними справами – наприклад, такими як операції з нерухомістю.

Сьогодні, 29 жовтня, купувати та продавати нерухомість небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них операції з нею можуть стати по-справжньому небезпечними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – особливо ті з них, хто останнім часом у світлі нинішніх подій подумують про переїзд на ПМП за кордон – готові розлучитися зі своєю місцевою нерухомістю, щоб придбати якесь житло в іншій країні. Можливо, це не найгірша ідея, але сьогодні не варто робити рішучих кроків у цьому напрямі – вони можуть призвести до збитків, тож краще зачекати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, так вони вже влаштовані, не можуть довго сидіти на одному місці – щоб відчувати смак до життя, їм час від часу потрібно кудись переїжджати. Ось тільки зараз не найкращий час для зміни місця проживання – бажано трохи почекати і тільки потім вдаватися до рішучих дій, тоді вони виявляться більш вдалими.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліїв, якщо щось втокмачиться їм у голову, дуже важко зупинити, а в нинішній реальності – тим більше. Найімовірніше, вони збираються переїхати кудись, де, на їхню думку, жити буде спокійніше та комфортніше. Продавати своє житло і купувати нове, тобто зв'язуватися з грошима, зірки їм не рекомендують, а ось подумати про обмін можна і потрібно.

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