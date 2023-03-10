Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто зустрічатися із друзями

Небезпечний з енергетичного погляду день, коли конфлікти виникають з нічого – буквально на порожньому місці. Саме тому від спілкування з тими, хто нам дорогий, краще відмовитись – особливо це стосується близьких друзів. Сварка, що спалахнула через дрібницю, легко і швидко може "спалити" добрі стосунки, які вибудовувалися та підтримувалися роками.

Сьогодні, 10 березня, спілкуватися з друзями небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них зустріч із ними особливо небажана.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнів їхня запальність заносить не туди, куди треба, і в більш спокійні дні, а сьогодні вже з них і зовсім сипатимуться іскри, запалюючи все навколо. Саме з цієї причини їм небажано сьогодні зустрічатися з тими, ким вони дорожать, – це може призвести до конфлікту аж до розриву взаємин. Щоправда, представники знака, як це зазвичай і буває, дуже швидко пошкодують про свою поведінку, але може бути пізно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони навряд чи втримаються від того, щоб сказати близькій людині якусь шпильку. До того ж, якщо запитати їх, навіщо вони це зробили, у відповідь можна буде почути, що такі – образливі – слова не більше ніж жарт, який, на жаль, матиме серйозні наслідки. Оскільки відмовитись від своїх "фірмових" жартів вони не зможуть, їм краще взагалі ні з ким не спілкуватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, як відомо, і самі жартувати не люблять, і іншим не дають, і сьогодні вони в цьому своєму вмінні досягнуть успіху. Будь-яку спробу сказати дотепне, що виходить від оточення, вони прийматимуть у багнети, що навряд чи сподобається тим, хто поруч. Якщо представники знака не зможуть розслабитися і з розумінням поставитися до того, що говоритимуть інші, їм краще відмовитися від зустрічей із друзями.

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