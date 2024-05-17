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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто звертати увагу на прикрощі

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто звертати увагу на прикрощі

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День потужної позитивної енергетики, коли вдаються будь-які справи – щоправда, переважно ті, що були розпочаті раніше, до нових краще не ставати. Неприємності, які можливі в цей – як і в будь-який інший – час, не матимуть ні продовження, ні значення – позитив дня зведе їх нанівець.

Сьогодні, 17 травня, неприємності швидко розсіються у житті представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі не варто звертати увагу на прикрощі.

Діва

Діви як розсудливий і поміркований знак несхильні робити з мухи слона – вони завжди розуміють, що сталося, і чим ці події їм загрожують. Сьогодні зірки полегшать їхнє завдання: турбуватися взагалі не варто, оскільки всі прикрості розсіються як дим.

Терези

Терези рідко досягають повного душевного комфорту — всьому виною постійні коливання, які змушують їх переходити від ейфорії до відчаю, а потім назад. Нинішній день дозволить їм відпочити від перманентних заворушень, залишивши лише радість.

Водолій

Водолії як один із найоптимістичніших знаків зодіаку і в будь-який інший час ігнорують різноманітні неприємності: вони впевнені, що все обійдеться, і часто саме так і відбувається. Сьогодні ж їм і зовсім нема про що турбуватися – їхні прикрощі вже надвечір зникнуть без сліду.

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