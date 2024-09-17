Три знаки зодіаку, яким сьогодні не завадить прийняти заспокійливе

День не найдобрішої та не найпозитивнішої енергетики, протягом якого кожному з нас доведеться пройти низку випробувань, від результату яких багато в чому залежатиме майбутній добробут. Найголовніше в цей час – зберігати спокій, а для цієї мети хороші будь-які доступні засоби – зокрема й гомеопатичного або медикаментозного характеру.

Сьогодні, 17 вересня, зберігати спокій необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них для цього не завадить прийняти заспокійливе.

Рак

Раки – один з найлегше збуджуваних знаків зодіаку, водночас вони не спалахують, а повільно занурюються у вир розпачу. В таких випадках вони потребують засобів, які допомагають підтримати моральний дух. Алкоголь зірки не рекомендують, а от кілька таблеток валеріани не зашкодять.

Терези

Терези, яких астрологи вважають винятково спокійним і врівноваженим знаком, стають такими лише після того, як припиняють вагатися з боку в бік – у цей період вони, навпаки, впадають у занепокоєння, яке може зняти лише заспокійливий чай.

Водолій

Водолії – знак творчий, і процес створення чогось прекрасного не може не збуджувати – в гарному значенні слова – його представників. Та оскільки позитивний стрес впливає на нашу психіку так само сильно, як і негативний, без м'ятного чаю на ніч отямитися не вдасться.

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