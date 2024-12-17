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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не завадить суворий контроль їхньої поведінки

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не завадить суворий контроль їхньої поведінки

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Веселий та святковий день, протягом якого потрібно особливо обережно поводитися з алкоголем, навіть якщо привід для вливань виявиться більш ніж шанобливим. Під впливом винної пари можна втратити контроль над собою і опинитися в безглуздому становищі.

Сьогодні, 17 грудня, від алкогольних напоїв треба відмовитись представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо не втрачати контроль над своєю поведінкою.

Телець

Тельці у плані емоційних реакцій перебувають у групі ризику: зазвичай, вони довго терплять, але потім зриваються і пускаються берега. Каталізатором такої поведінки часто й стає алкоголь, тож представникам знака сьогодні необхідно від нього утриматись.

Рак

Раки під впливом алкоголю можуть стати не просто сльозливими, що й так часто з ними відбуваються, а й плаксивими. Ридаючи, представники знака матимуть жалісливий і комічний вигляд, чим дуже потішать своїх недоброзичливців, а ось їм уже завтра буде не до сміху.

Діва

На Дів алкоголь діє своєрідно – у них розвивається «телефонна хвороба»: вони починають телефонувати всім, з ким років десять не спілкувалися, і говорити їм те, про що варто було б помовчати. Нинішній день – зрозуміло, якщо вони дозволять собі зайвого, винятком не стане.

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