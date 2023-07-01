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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не завадить заспокійливе

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не завадить заспокійливе

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку

День найпотужнішої в місячному календарі енергетики, яка не найкраще відображається на психіці людини. Особливу напруженість відчують ті, у кого вона нестабільна: такі люди можуть протягом дня часто переходити від гарного настрою до поганого – і фіксуватися на ньому. Постійним супутником кожного з нас стане дратівливість, з якою – зрозуміло, лише в особливо складних випадках – можна буде впоратися за допомогою заспокійливого.

Сьогодні, 1 липня, від перманентної дратівливості можуть страждати представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них без заспокійливого не обійтися.

Спокійні та психічно врівноважені Тельці (21.04 – 21.05), як відомо, залишаються такими доти, доки кількість дратівливих чинників не перейде в якість, і вони не стануть несамовитими, руйнуючи все на своєму шляху. Сьогодні такий варіант подій особливо актуальний, тому представникам знака необхідно вжити заходів: келих червоного вина не лише заспокоїть їх, а й примирить із дійсністю.

Раки (22.06 – 22.07), які є найчутливішим знаком зодіаку, і в будь-який інший – спокійніший – день можуть перебувати в емоційно нестабільному стані, сьогодні ж вони особливо будуть вразливі до неспокійних енергій дня. Кращий спосіб опанувати себе – прийняти рекомендовані лікарем ліки, якщо ж таких немає, випити чай із седативними травами – наприклад, м'ятою, мелісою та пустирником.

Спокійні Козороги (22.12 – 20.01) в разі, коли обставини змушують їх розлютитися, можуть повестися неадекватно, тому під впливом сьогоднішньої дратівливості вони будуть здатні багато на що. Оскільки ліками представники знака не зловживають, а седативними – особливо, найкращим засобом для них сьогодні стане валер'яна – бажано не в краплях, а в пігулках.

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Дата публікації
Перегляди
599
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