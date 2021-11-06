Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано довго спати

День, коли відбувається перелам місячної енергії – з негативної вона перетворюється на позитивну. Необхідно користуватися нею максимально і обов'язково — з доброю метою, інакше потужний енергетичний заряд може вдарити по "господарю". Найкраще підуть справи у тих, хто – незважаючи на суботу – прокинеться рано і одразу ж стане до роботи.

Сьогодні, 6 листопада, всім знакам зодіаку необхідно встати раніше, але трьом із них такий режим дня принесе особливий успіх.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – один із найенергійніших знаків зодіаку, тому сьогодні в плані активних дій вони перевершать самі себе: як заряджені на сто відсотків батарейки вони працюватимуть невтомно з раннього ранку і до пізнього вечора. Саме тому для них вкрай важливо встати раніше, щоб не прогаяти час, коли їхній організм сповнений сил і перебуває на піднесенні – за лічені години їм вдасться легко і швидко виконати завдання, на які в інший час пішов би цілий день.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, ніде правди діти, дуже не люблять прокидатися рано рано, але сьогодні їм доведеться змінити свої звички і прокинутися, як то кажуть, з півнями. Раніше ранок їм необхідно буде витратити на підготовку до викликів, які поставить перед ними день, що настає – привести себе у форму як морально, так і фізично. Тільки в такому разі представники знака зможуть вийти переможцями з будь-яких ситуацій – як професійної, так і особистої якості.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії звикли прокидатися рано — для них це не становить жодної складності: вони впевнені, що чим раніше встаєш, тим більше встигаєш. Але сьогодні представники знака несподівано для самих себе захочуть поспати довше, а їм у жодному разі не можна цього робити – вони можуть прогаяти важливий шанс професійної якості, який випаде їм саме вранці, а не в якийсь інший час цієї доби. Тому їм не варто спокушати долю заради того, щоби проспати зайву годину.

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