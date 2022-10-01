Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано кудись їхати

Нинішній день – на диво спокійний і позбавлений серйозних подій, тому прожити його потрібно неквапливо. Від різких рухів – початку роботи над важливими проєктами, прийняття серйозних рішень та рішучих зізнань – сьогодні необхідно відмовитися, що, зрештою, є ідеальним для вихідного дня. Так само небажано кудись їхати – зірки рекомендують залишатися вдома.

Сьогодні, 1 жовтня, їхати кудись не варто представникам усіх знаків зодіакального кола, та для трьох із них поїздки особливо небажані.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам – особливо тим із них, хто захоче хоча б на якийсь час змінити країну проживання – бажано трохи зачекати. Якщо вони вирушать у поїздку сьогодні, на новому місці у них все просуватиметься повільно і з перешкодами, які виникатимуть повсякчас – загалом, події не виправдають їхніх очікувань. Та варто змінити плани і поміняти квитки хоча б на тиждень, і все мине ідеально.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам не варто вирушати навіть у недалекі подорожі – наприклад, екскурсії своєю (або чужою) країною, які проводяться, незважаючи на воєнний час, або у поїздки на дачу – вони не будуть вдалими від самого початку. Великий ризик забути квиток чи паспорт, повернутися додому, запізнитися на автобус чи електричку і, як наслідок, повернутися назад ні з чим.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям сьогодні взагалі небажано виходити з дому: їхній нерозсудливий і часто неврівноважений характер примусить їх встрявати у різноманітні – часом конфліктні – ситуації, які до добра не доведуть. У представників цього знака і вдома достатньо справ, що потребують їхньої уваги, отже, саме цим справам і потрібно приділити свій день, а поїздки та мандрівки відкласти.

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