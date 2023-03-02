Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано кудись поспішати

Нинішній день – найенергетичніший у всьому місячному циклі, тому, чим би людина не займалася, сила, яку вона матиме, дозволить їй досягти будь-якої мети, зруйнувавши водночас всі перешкоди, що виникають на шляху. Керувати таким потужним потоком складно, але необхідно, інакше він керуватиме людиною, і важко передбачити, до яких наслідків це призведе. Тому діяти сьогодні необхідно не поспішаючи, так більше ймовірності не зробити помилок.

Сьогодні, 2 березня, діяти обережно і не кваплячись необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно в цьому сенсі дотримуватися особливої обережності.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельців важко називати неспокійними — як правило, вони діють навіть занадто повільно, але водночас скрізь встигають — мабуть, "поспішають, не поспішаючи". Але сьогодні вони можуть відчути нестримний потяг до активних дій, ось тільки збоку вони водночас можуть уподібнитися гіпопотамам, які біжать і руйнують все — і важливе, і неважливе — на своєму шляху, так що краще їм нікуди не поспішати.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви часто поспішають із досягненням мети через те, що хочуть обійти на повороті тих, кого вони вважають своїми конкурентами. Часто цей номер проходить у них на ура, але сьогодні, схоже, не їхній день. Велика ймовірність того, що вони – поспіхом – зроблять неправильний рух, через який безнадійно відстануть в імпровізованих перегонах, так що краще їм діяти поступово і, що особливо важливо, обдумано.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги — загалом, люди досить спокійні, але властива їм впертість іноді змушує їх діяти швидко і водночас стабільно хибити повз ціль. Сьогодні представникам знака необхідно відмовитися від необдуманих вчинків, особливо якщо вони будуть пов'язані з поспіхом. Пуття в такому разі домогтися однаково не вдасться, а ось наробити прикрих помилок можна буде легко.

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