Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано перевтомлюватися

Потужна енергія, яка зарядить нас з самого ранку, – гостра зброя. З одного боку, вона уможливить втілення в життя будь-якого проєкту, з іншого – може виснажити сили, особливо у тих, хто може вирішити, що йому будь-яка справа до снаги, і перевищить їхній ліміт, так що напружуватися і – як наслідок – перевтомлюватися можна далеко не всім.

Сьогодні, 14 листопада, тверезо оцінювати та розподіляти свої сили і не перевтомлюватись необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них моральна та фізична напруженість особливо небажані.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, увійшовши у робочий раж, незважаючи на вихідний, не зможуть зупинитися доти, доки не поставлять у своєму проєкті фінальну крапку. Водночас вони настільки захопляться, що не відчують втоми, а завершивши роботу, буквально впадуть із ніг. Як правило, їм буває достатньо виспатися, щоб відновити сили, але цього разу вони ризикують надто сильно викластися і виявитися вичавленим лимоном – у буквальному значенні цього слова. Щоб нічого подібного не сталося, необхідно розраховувати свої сили та заощаджувати їх.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки за будь-яких обставин головною своєю роботою вважають домашню, тому сьогодні ніщо не завадить їм присвятити їй увесь день. Однак зірки радять їм бути обережними: не накидатися на справи, як голодний на їжу, робити перерви і зупинятися, відчувши втому. Якщо представники знака не дослухаються до цих рекомендацій, вони можуть втратити орієнтацію та впасти, а це – з великою ймовірністю – стане причиною розтягнень та травм.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – одні з головних перфекціоністів зодіаку, вони ніколи не здадуть роботу, не довівши її до досконалості, і вихідний день їм у цьому сенсі – не завада. Звісно, працювати до сьомого поту ніхто представникам знака заборонити не може. Ось тільки надто перевтомлюватися їм все ж таки не слід, особливо якщо йдеться не про фізичну, а про інтелектуальну працю – наслідками такої напруженості можуть стати головний біль, запаморочення, напади мігрені та нудота.

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