Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано змінювати місце проживання

День, коли зірки радять не робити різких рухів, причому це стосується всіх сфер нашого життя – від ділового до особистого. Небажано братися до реалізації серйозних проєктів, проводити важливі переговори, робити – і приймати – пропозицію руки й серця та вирушати в поїздки, особливо – на постійне місце проживання, що особливо поширене у наш – воєнний – час.

Сьогодні, 28 листопада, змінювати місце проживання не варто представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них такі поїздки особливо небажані.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – найлегший на підйом знак зодіаку, до того ж вони рідко прикипають до одного місця, пурхаючи із країни до країни, наче метелики. Але одна справа – щоранку прокидатися на новому місці, знаючи водночас, що будь-якої миті можеш повернутися додому, і зовсім інша – звикати до нових умов, розуміючи, що, можливо, це назавжди. Загалом, зірки не радять представникам знака поспішати.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – загалом – абсолютно байдуже, в якій країні вони живуть, але ось до своєї "раковини" – тобто до рідного дому – вони прикипають усією душею, а тому неохоче з нею розлучаються, навіть коли йдеться про нетривалу поїздку на відпочинок. Тут же може йтися про те, що представники знака можуть уже й не повернутися назад, а оскільки свою "раковину" вони з собою не понесуть, такий крок може стати для них проблемою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці дуже люблять подорожувати, тому спочатку їм може здатися, що в такій поїздці – хай і з квитком в один кінець – нічого страшного немає, до того ж перед ними відкритий весь – чи майже весь – світ, можна обирати будь-яку країну. Але згодом, де б вони не перебували, їх почне мучити ностальгія – представники цього знака до неї особливо схильні, тому з поїздкою не варто поспішати.

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