Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано призначати побачення

День сприятливий для визначення мети, яку необхідно досягти, та розробки необхідної для цього тактики та стратегії, а ось для активних дій у цьому напрямі він не придатний. У цей час також небажано призначати романтичні побачення – нічого хорошого від них очікувати не доведеться.

Сьогодні, 1 лютого, призначати романтичні побачення наполегливо не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вирушати на них особливо небажано.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам як одному з найпристрасніших знаків зодіаку сьогодні краще ні з ким не стикатися, а з тими, хто їм по-справжньому дорогий – особливо. Розлютувавшись, представники знака здатні розшаліти не на жарт і наговорити людям, що перебувають поруч, найнеприємніших речей. І якщо подальші стосунки з людьми малознайомими їх мало схвилюють, то сваритися з любими людьми вони не захочуть, тому не варто ризикувати.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези сьогодні несподівано для себе виявлять рідкісну злопам'ятність. Вони звинувачуватимуть тих, хто трапиться їм під руку, у всіх смертних гріхах, пригадають їм помилки та провини далекого минулого. На любих людей така поведінка представників знака може справити негативне враження, і вони всерйоз замисляться: чи варто продовжувати стосунки з ними, так що не варто ризикувати їхнім добрим ставленням.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, відомі своєю здатністю говорити грубості під виглядом жартів, сьогодні перевершать самі себе: відсутність дипломатичності, яку вони продемонструють, серйозно зачепить безліч людей. Кількість образ, мимоволі завданих оточенню, може зашкалювати, але найболісніше їх перенесуть близькі люди. Побачення, під час якого вони ризикують наговорити близькій людині безліч неприємностей, може закінчитися серйозною сваркою.

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