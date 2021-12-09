Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано робити манікюр

День несприятливий для активних і тим паче різких рухів – їхній результат може бути непередбачуваним, тому краще провести його в тиші та спокої. Сьогодні також небажано відвідувати салони краси – не можна стригтися та особливо зрізати нігті – це може стати причиною різкого зниження імунітету, а там недовго і до захворювань, пов'язаних із відсутністю захисних сил організму.

Сьогодні, 9 грудня, манікюр небажано робити представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них догляд за нігтями може стати особливо небезпечним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – особливо ті з них, на кого найближчим часом чекає важливий захід – захочуть заздалегідь підготуватися до цієї події, подбавши про свою зовнішність. Зірки рекомендують використовувати для цього будь-який день, але тільки не сьогоднішній. Будь-які перукарські процедури не найкраще позначаться на імунітеті, але насамперед це стосується манікюру та педикюру: вони зроблять людину беззахисною перед різноманітними недугами – від застуд до вірусів.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, треба віддати їм належне, люблять і вміють дбати про себе – ви навряд чи зустрінете їх недоглянутими, скажімо, без укладання чи манікюру. Тим не менш, сьогодні їм доведеться відмовитися від звичок, які стали другою натурою, навіть якщо вони саме на сьогодні намітили відвідування салону краси. І той факт, що вони тривалий час не хворіють, не означає, що така неприємність не може статися будь-якої миті цієї зимової пори, так що не варто знижувати імунітет і давати шанс вірусам.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги не роблять культу зі свого зовнішнього вигляду: ні, звичайно, вони не ходять у занедбаному вигляді, але їхній догляд за собою, як правило, полягає у найнеобхідніших процедурах – жодних надмірностей у цьому сенсі вони собі не дозволяють. Нинішній день, цілком можливо, стане винятком із загального правила: представникам знака несподівано захочеться відвідати салон краси, де про їхню зовнішність подбають за повною програмою. Зірки категорично не радять їм це робити, оскільки процедури – особливо манікюр – можуть негативно позначитися на захисних силах організму.

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