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Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано спілкуватися із близькими людьми

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Міла Корольова Міла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано спілкуватися із близькими людьми

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

Енергетика дня сприятлива для добрих справ: чим більше пунктів опиниться в умовному звіті благодійності, тим краще для нас самих: все добре – втім, як і все погане – обов'язково повернеться сторицею. Єдині люди, з якими не варто спілкуватися, це наші рідні та близькі – надто великий ризик скривдити їх або, навпаки, виявитися скривдженим.

Сьогодні, 17 серпня, спілкуватися з близькими людьми небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така розмова може мати серйозні наслідки.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельців не можна назвати надто товариськими – швидше, навпаки, а от вхаємини з рідними чи коханими людьми цінують понад усе, тому їм – щоб уникнути неприємностей – і необхідно звести нанівець будь-які розмови з ними. Який привід вигадають для цього представники знака, вирішувати лише їм, головне – зберегти стосунки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – найтовариськіший знак зодіаку, тому їм дуже складно стримати себе, коли так хочеться розповісти щось коханій людині або близькому другові, поділитися з ними чимось потаємним. Однак сьогодні їм доведеться це зробити, якщо, звичайно, вони не хочуть серйозно посваритися або, що ще гірше, розлучитися з тими, хто їм дорогий.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези не менш сімейний знак, ніж Тельці, і не менш товариський – точніше сказати, балакучий – ніж Близнята, тому їм сьогодні вкрай важливо зважувати кожне своє слово у розмові з людьми, якими вони дорожать. Для представників знака, схильних до дипломатичності, така стриманість особливих труднощів не становитиме, головне, надовго не зациклитися на мовчанні.

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Дата публікації
Перегляди
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