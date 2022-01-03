Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано спілкуватися із токсичними людьми

День підвищеної токсичності, яка виходитиме як від зовсім незнайомих, так і від близьких людей. Зіткнення з ними може завдати серйозної моральної шкоди – від зіпсованого настрою до серйозної депресії. Тому – щоб уникнути таких наслідків – від спілкування з тими, хто погано впливає на вас, краще відмовитись.

Сьогодні, 3 січня, спілкуватися з токсичними людьми небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них це може бути по-справжньому небезпечним.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, що є одним із найзапальніших знаків зодіаку, цього дня бажано утриматися від спілкування з людьми, які є їхніми недоброзичливцями. Вони й так вже неабияк набридли представникам знака, тому сьогодні, зачепивши їх навіть по дотичній, вороги можуть видати цілий феєрверк негативних емоцій. Розшалівшись, вони не завжди зможуть взяти себе в руки, тому конфлікт може досягти нижньої пікової позначки, від якої постраждають усі.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям як представникам запального та необачного знака зірки наполегливо рекомендують стежити за мовою: реагуючи на чужу агресію, вони можуть наговорити зайвого. Дуже швидко вони пошкодують про більшість сказаних слів, але відіграти ситуацію назад вже не зможуть. А наслідки – з великою ймовірністю – виявляться, м'яко кажучи, неприємними: щоб люди, які нападали на них просто так, від чніого робити, не перетворилися на ворогів, краще сьогодні оминути їх.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – знак вразливий, з тонким сприйняттям як світу загалом, так і оточення зокрема. Як правило, вони на енергетичному рівні відчувають, хто ставиться до них негативно, та інтуїтивно уникають таких людей. Але сьогодні їхня інтуїція може дати збій, і вони не звернуть уваги на людину, яка нариватиметься на скандал. Відсіч представили знака дати зможуть – не такі вони й слабаки, щоб дозволити безкарно себе кривдити, але це зробить пролом у їхній енергетиці.

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