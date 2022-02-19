Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано з'ясовувати стосунки

День сприятливий для зустрічей із друзями та родичами: люди доброзичливі та відкриті для спілкування, з ними можна обговорювати будь-які – навіть дуже делікатні – теми, можна робити одне одному компліменти, ділитися планами на майбутнє та згадувати приємні моменти з минулого. А ось стосунки сьогодні краще не з'ясовувати – на жаль, навіть розмова на тему, яка спочатку може здатися несерйозною, з великою ймовірністю трансформується у серйозну сварку.

Сьогодні, 19 лютого, з'ясовувати стосунки з будь-ким не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них емоційні сцени особливо протипоказані.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни славляться своїм умінням втручатись у конфлікти з приводу і без приводу, сьогодні ж для них складуться ще й максимально сприятливі обставини – з будь-якої "іскри" може спалахнути полум'я розбрату. Щоб уникнути такого розвитку подій, бажано включити режим байдужості і не звертати уваги на моменти, які зазвичай дратують представників знака – наприклад, різкі слова, які можуть здатися їм образливими, або різкий сміх: так вдасться уникнути сварок, які їм зовсім не потрібні.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будучи одним із найбільш недовірливих знаків зодіаку, у розмові з коханою людиною цілком можуть пригадати їй образу з минулого, що може призвести до воістину непередбачуваних наслідків. Річ у тім, що друга половинка представників знака цього дня налаштується на романтичне побачення з квітами, шампанським та цукерками, а з'ясування стосунків у їхні плани жодним чином не входить. Саме тому вони можуть надто бурхливо відреагувати на такі слова, що й виллється у серйозний конфлікт.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям сьогодні не варто заводити розмову на теми, які нецікаві їхнім співрозмовникам, тому, якщо серед останніх трапляться запальні та дратівливі, справа закінчиться скандалом. Висновок: спілкуючись з людиною – навіть дуже близькою та коханою – варто пам'ятати про те, що в бесіді беруть участь двоє, і не зводити розмову до "сольного" виступу. В іншому разі не варто дивуватися, якщо візаві образиться і в кращому випадку піде зі побачення, а в гіршому — почне чіплятися до кожного слова, що, своєю чергою, виллється в сварку.

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