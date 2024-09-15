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Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано зустрічатися зі своїми колишніми

Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано зустрічатися зі своїми колишніми

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день так чи сяк пов'язаний з минулим: у наше життя, радіємо ми цьому чи ні, повертаються процеси, події та люди, про яких ми цілком могли забути. Найчастіше це буває пов'язано з необхідністю "закрити" незавершені проєкти і закінчити завислі взаємини, щоправда, досягти такої мети вдається не завжди.

Сьогодні, 15 вересня, поставити крапки над "і" в колишніх стосунках, найімовірніше, не вдасться представникам усіх знаків зодіаку, тож трьом із них небажано зустрічатися зі своїми колишніми – до добра це не доведе.

Овен

Овни, які давно перебувають у щасливому шлюбі, можуть піддатися спокусі, захотівши зустрітися з людиною, яка давно зникла з їхнього життя. Зірки застерігають їх від такого вчинку: налагодити старі взаємини не вдасться, а ось зруйнувати нинішні – цілком.

Телець

Тельці, вирішивши зустрітися зі своїм колишнім коханням, можуть здійснити справжній переворот у своєму житті, зруйнувавши все, що можна, і нічого не отримавши натомість. Можливо, їм варто добре подумати про те, чи хочуть вони отримати такий результат, і не поспішати з діями.

Козоріг

Козороги зазвичай вважають за краще діяти прагматично, та коли в життя входить кохання, можуть втратити голову і вчинити, м'яко кажучи, необдумано. Саме така ситуація може скластися цього дня, тому від зустрічі з людиною, яка запаморочить їм голову, потрібно відмовитися.

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