Три знаки зодіаку, яким сьогодні небезпечно здійснювати погані вчинки

День гармонійної місячної енергії, яка сприятливо позначиться як на нових починаннях, так і на внутрішньому світі людини – тобто поведінка та настрій будуть у рівновазі. У жодному разі не можна не тільки робити, а й бажати комусь зла: воно дуже швидко здійсниться, але, на жаль, ще швидше повернеться назад – до тієї людини, від якої виходитиме.

Сьогодні, 25 серпня, втім, як і завжди, здійснювати погані вчинки не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох вони будуть особливо небезпечними.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, і в цьому треба віддати їм належне, роблять некрасиві вчинки не тому, що у них така – зіпсована – натура, а під впливом емоцій. Простіше кажучи, щось їх зачепило, кров від обурення вдарила в голову і вони, зовсім не думаючи про те, якими будуть наслідки їхнього вчинку, завдають, як їм здається, удару у відповідь. Тому сьогодні – втім, як завжди – їм важливо стежити за своїми емоціями.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – найобразливіший знак зодіаку, і, якщо вони визнають, що хтось їх образив, цілком можуть – що важливо, усвідомлено – цій людині помститися. Щоправда, згодом вони, як і цього дня, починають мучитися докорами совісті, що, м'яко кажучи, негативно позначається на їхньому моральному стані, який найчастіше й так залишає бажати краще. Зірки не радять представникам знака доводити до цього.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогів від інших знаків відрізняє злопам'ятність: потрібно щоб минула енна кількість часу, перш ніж вони заспокояться, а їхня образа піде. А доти вони можуть наробити багато чого, тому найважливіше для представників цього знака – не поспішати з активними діями, особливо сьогодні: велика ймовірність того, що таким чином вони нашкодять не так іншим, як самим собі.

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