Три знаки зодіаку, яким сьогодні небезпечно вступати в конфлікти

День негативної місячної енергетики, яка відповідним чином позначиться на настрої, позбавивши нас у впевненості у собі, своїх силах та меті, яку ми собі поставили. Також у цей час ми стаємо скандальними та незлагідливими, що підштовхує нас до непотрібних, а іноді й небезпечних конфліктів.

Сьогодні, 11 вересня, до скандалів будуть схильні представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони можуть стати небезпечними.

Терези

Терези – не найконфліктніший знак зодіаку, більше того, навіть потрапивши у відповідну ситуацію, вони шукають способи завершити справу миром. Але сьогодні, схоже, вони знехтують обережністю і посваряться з безпосереднім керівництвом, що може коштувати їм кар'єри.

Стрілець

Стрільці люблять скандали, які вони можуть влаштувати через будь-яку дрібницю – таке «з'ясування стосунків» допомагає представникам знака відпочити душею, але біда в тому, що їм зраджує почуття міри: сьогодні через невміння вчасно зупинитися вони можуть втратити друга.

Риби

Риби – за всієї властивої їм м'якості та вміння викручуватися – у конфлікті не бачать ліній, які не варто переходити, дозволяючи собі більше, ніж можна – і потрібно – у кожній конкретній ситуації. Сьогодні зневага таких кордонів може призвести до сварки з коханою людиною.

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