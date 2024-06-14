Три знаки Зодіаку, яким сьогодні небезпечно зривати зло на незнайомих людях

Нинішній день – перший у місячному календарі, що належить до розряду «демонічних». Його відмінна риса – підвищена конфліктність: ми виправдовуємо будь-які власні провини і гріхи, але відчуваємо роздратування стосовно оточуючим, що може призвести до непередбачуваних та неприємних – наслідків.

Сьогодні, 14 червня, конфліктувати з оточуючими не можна представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом особливо небезпечно зривати своє зло на незнайомих людях.

Овен

Овни, як найзапальніші представники зодіакального кола, часто конфліктують з людьми, які їх оточують – як знайомими, так і незнайомими. Оскільки вони майже відразу ж усвідомлюють свою неправоту, вона сходить їм з рук, але сьогодні необхідно бути обережними.

Телець

Тельці – якщо, звичайно, добре їх роздратувати – можуть накинутися на будь-кого з претензіями, які часто пред'являють абсолютно незаслужено. Особливо небезпечно робити це – як сьогодні – щодо тих, з ким представники знака не знайомі – це може бути небезпечним.

Стрілець

Стрільці – як відомі майстри скандалу – іноді можуть влаштувати його не лише з вагомого приводу, але так і без нього, тому знайомі люди їм не потрібні – підійдуть і ті, кого вони не знають. Головне – не нарватися на ще більш скандальну людину, ніж вони самі.

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