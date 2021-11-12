Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідне позитивне мислення

День може стати небезпечним для тих, хто нехтує порадами астрологів, а вони полягають у тому, щоб не зосереджуватися на поганому, вибираючи з навколишнього світу хороше та ставлячи саме його на перший план. Як відомо, позитивне мислення поки що ніхто не скасовував, а сьогодні воно визначить наше життя найближчим часом.

Сьогодні, 12 листопада, позитивне мислення необхідне представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них оптимістичний погляд на світ виявиться особливо важливим.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, незважаючи на легкість свого характеру — як в прямому, так і в переносному значенні слова, — часто впадають у песимізм, до якого схильні від народження. Сьогодні, в день, коли енергетика доби є важкою та похмурою, а тому небезпечною, представникам знака необхідно бути особливо обережними і не піддаватися меланхолії, яка може накрити їх від самого ранку – найкращим способом зробити це стане їхнє улюблене заняття, тобто шопінг.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, і це загальновідомий факт, є одним із найпохмуріших знаків зодіаку: для того щоб впасти в депресію, їм особливих приводів не потрібно. Вони можуть зробити це навіть у ясний сонячний день, коли все у них складатиметься ідеально, що вже тут говорити про такий непростий в енергетичному сенсі час, як сьогодні. Уникнути такого сценарію розвитку події представники знака можуть єдиним способом: їм необхідно зайнятися чимось приємним – наприклад, поспілкуватися з дитиною чи погратись із домашнім улюбленцем.

Козоріг (22.12 – 20.01)

У Козорогів може скластися ситуація, про яку зазвичай кажуть: замкнене коло. У них – з великою ймовірністю – виникнуть проблеми в роботі, через що серйозно зіпсується настрій, що, зі свого боку, завадить їм працювати далі. Впоратися з таким станом справ допоможе відпочинок – нехай навіть і короткочасний: на якийсь час потрібно відволіктися від завдання, що виконується, і зайнятися чимось, що не має до нього стосунку, наприклад, влаштувати позачергове прибирання або вийти на прогулянку до найближчого парку.

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