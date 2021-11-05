Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідний контроль над нервами

День сприятливий для старту будь-яких проєктів – як професійної, так і побутової якості, а також особистих справ, які розраховані на тривалу перспективу – наприклад, можна як робити пропозицію руки і серця, так і відповідати на неї згодою. День також може призвести до бурхливих і невмотивованих емоцій, які можуть стати причиною і приводом для затяжних конфліктів.

Сьогодні, 5 листопада, стримувати свої емоції необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них контроль над нервами особливо необхідний.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, які звикли заганяти свої емоції вглиб, цього разу стануть, як то кажуть, на горло власної пісні, і будуть схильні істерити з будь-якого навіть незначного приводу. Мало того, що вони викличуть крайнє здивування оточення, яке не звикло до подібної поведінки представників саме цього знака, так вони ще й налаштують проти себе всіх, хто перебуває поруч. Тим не менш, їм не варто відмовлятися від появи емоцій, просто робити це їм потрібно на самоті.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги з тих людей, про яких кажуть, що в гніві вони страшні. Щоравда, в такий стан вони впадають нечасто, воліючи стримувати емоції, які таким чином накопичуються у них у душі. Коли ж – ось як сьогодні – їхня кількість переходить у якість, утримати представників знака від нервового зриву не може вже ніхто і ніщо, тому їм необхідно бути особливо обережними. Якщо зовсім стримати себе не вдасться, потрібно хоча б вжити заходів, які дозволять мінімізувати прояви емоцій.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії навряд чи зможуть приховувати свої почуття, навіть попереджені про необхідність робити це. Тому зірки наполегливо радять їм перетворювати кожен нервовий сплеск на театралізовану виставу, що не є для них незвичним – представники знака перетворюють на концертний номер будь-яку появу на публіці, думкою якої дорожать. Тож сьогодні їм не доведеться особливо кривити душею – треба просто діяти, як завжди.

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