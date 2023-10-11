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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно берегти життєву енергію

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно берегти життєву енергію

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день вирізняється підвищеною конфліктністю, коли будь-яка суперечка – як із близькими, так і зі сторонніми людьми – може обернутися серйозним зіткненням. Через це людина ризикує втратити купу енергії, яка необхідна їй для життя й роботи.

Сьогодні, 11 жовтня, економити цілющу енергію необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо її берегти.

Овен

Овни – енергетично сильний знак, можливо, тому його представники ставляться до неї доволі неекономно. Та сьогодні таке – байдуже – ставлення до власної вітальності може дорого їм обійтися: тоді, коли їм знадобляться сили, їх може не вистачити, тож не варто марнувати енергію.

Близнята

Близнята пристрастю до сварок не страждають – властива їм легковажність не дає з головою поринути в серйозний конфлікт, а найчастіше вони їх зовсім уникають. Але сьогодні співрозмовник може так сильно зачепити представників знака, що вони втратять як контроль над собою, так і свою енергію.

Риби

Рибам цього дня не варто брати близько до серця поведінку коханої людини, яку інакше, як витівками, і не можна назвати. Представникам знака варто пам'ятати: вже завтра вони зможуть помиритися, а витрачені нервові клітини і власну вітальну енергію, яка потрібна для життя й діяльності, – не вдасться.

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Дата публікації
Перегляди
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