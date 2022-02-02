Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно буде дати відсіч недоброзичливцям

День негативної енергетики, з якою – більшою чи меншою мірою – зіткнеться кожен із нас. Агресія з боку оточення може посилитися через власний депресивний стан, але якщо зі своїм настроєм можна впоратися самостійно, то від токсичних людей доведеться оборонятися.

Сьогодні, 2 лютого, дати відсіч недоброзичливцям необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий самозахист буде особливо важливим.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, які, незважаючи на спокій, будуть сьогодні схильні з'ясовувати стосунки як з тими, хто має рацію, так і з винними, варто пам'ятати, що самозахист може бути різним. Абсолютно необов'язково плакати та влаштовувати істерики, можна просто суворо позначити свої позиції та межі, які ви нікому не дозволите переступати – повірте, цього буде цілком достатньо.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, які є найскромнішим і найсором'язливішим знаком зодіаку, дати відсіч "ворогові" буде особливо важко, але необхідно, якщо, звичайно, вони хочуть, щоб недоброзичливо налаштовані – як знайомі, так і не дуже – люди їх не турбували. Головне, не боятися реакції у відповідь – найімовірніше, її не буде: навряд чи опонент буде готовий до того, що представники знака можуть за себе постояти.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам доведеться проявити все властиву їм стриманість разом із холоднокровністю, щоб не показати людині, яка їх ображає, наскільки сильно їх зачіпають його випади, і одночасно зібравши сили в кулак, завдати удару у відповідь. Завдання виявиться особливо складним, якщо для представників знака важливо зберегти з недоброзичливцем хоча б видимість добрих стосунків, але вони впораються.