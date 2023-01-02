Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно бути обережними

День, коли Землю накриє потужний енергетичний потік, який необхідно буде взяти під контроль, інакше він виявиться сильнішим і буквально потягне людину за собою. Що станеться в такому разі – передбачити практично неможливо, та оскільки негативу в такій ситуації більше, ніж позитиву, необхідно бути максимально обережними.

Сьогодні, 2 січня, не робити різких рухів рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них бути обережними особливо важливо.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, запальність яких відома всім, сьогодні, як ніколи, важливо контролювати себе, оскільки зайва емоційність може зіграти з ними злий жарт. Спровокувавши конфлікт, вони, як результат, наживуть собі ворога в особі людини, яку до цього інциденту вважали якщо і не другом, то приятелем – не варто ризикувати добрими стосунками через хвилинний спалах негативу.

Телець (21.04 – 21.05)

У Тельців спалахи гніву трапляються, як кажуть у таких випадках, рідко, та їдко: вони довго терплять чужі вимоги, та якщо вже злітають із котушок, заспокоїти їх буває непросто. Велика ймовірність, що сьогодні все складеться відповідним чином, тому зірки переконливо просять представників знака зусиллям волі опанувати себе, інакше "вибух" неминучий.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, втрачаючи контроль над собою, вважають за краще не говорити, а діяти, а куди заведе їх буйна вдача і відсутність гальм – не знає ніхто, а найменше за всіх – вони самі. Сьогодні представникам знака треба пам'ятати про обережність, якщо, звісно, вони не хочуть наробити клопоту, який потім довго залагоджуватимуть, і не факт, що зуміють "розгребти" його наслідки остаточно й безповоротно.

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