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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно бути обережними

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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1903
Час на прочитання
2 хв
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно бути обережними

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день не сприяє плідній роботі, якої б сфери діяльності – професійної чи побутової – вона не стосувалася, в цей час краще відпочити, а якщо є сили й можливість – допомогти тим у своєму оточенні, хто цього потребує. В будь-якому разі цього дня всім нам необхідно виявляти обережність – як у фізичному, так і в моральному сенсі.

Сьогодні, 29 червня, нікуди не поспішати та не робити різких рухів необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо бути обережними.

Стрімким Овнам (21.03 – 20.04), у яких дія часто випереджає не лише намір, а й думку, не варто нікуди поспішати – навіть на прискорений крок переходити не варто, про заняття спортом взагалі не йдеться. Занадто великий ризик травм – від розтягнень до переломів, тому що спокійніше сьогодні поводитимуться представники знака, то краще для них.

Водоліям (21.01 – 18.02), які рідко стежать за тим, що вони кажуть, сьогодні необхідно дотримуватися максимальної обережності у висловлюваннях – великий ризик сказати щось таке, про що згодом доведеться серйозно пошкодувати. Тому зірки наполегливо радять представникам знака кілька разів подумати про те, "як їхнє слово відгукнеться", подумки порахувати до десяти і лише потім говорити.

Велелюбним і романтичним Рибам (19.02 – 20.03) варто бути акуратними у стосунках із близькими людьми – особливо небажано зраджувати свою другу половинку, навіть якщо спокуса зробити це буде великою, як ніколи. Ось тільки наслідки можуть виявитися, м'яко кажучи, негативними – від великого конфлікту до розриву стосунків і розлучення, тож обережність не завадить.

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Дата публікації
Перегляди
1903
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