Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно бути обережними з алкоголем

Нинішній день, незважаючи на супутнє йому романтичне свято, є не найкращим у місячному місяці. Зовні – як з пекла, так і з глибини душі – виходять сили зла, які намагаються опанувати сутність людини. Не найкращий час для шкідливих звичок – особливо алкоголю: під його впливом можна здійснити вчинки, про які завтра доведеться пошкодувати.

Сьогодні, 14 лютого, обережними з алкогольними напоями необхідно бути представникам усіх знаків зодіаку, але трьох вони можуть підштовхнути до необдуманих дій.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці – не найбалакучіший знак зодіаку, але під впливом винних пар цілком можуть стати настільки балакучими, що видадуть співрозмовникам не лише свої власні, а й чужі таємниці. Через це може статися серйозний розгляд, до якого вони не готові. Щоб не підставляти себе під удар, бажано скоротити спілкування з людьми, які їх оточують, а зробити це вони зможуть, тільки відмовившись від алкогольних напоїв – навіть у свято можна обмежитися мінеральною водою.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будучи вкрай вразливим та емоційним знаком, часто впадають у сентиментальність та смуток. У такі моменти – особливо під впливом винних пар – вони починають скаржитися на своє життя всім без розбору – до того ж їхніми співрозмовниками можуть стати навіть зовсім незнайомі люди, яким не цікаве особисте життя представників знака. Недивно, що останні можуть не тільки втратити репутацію (не всі факти підлягають розголошенню), а стати посміховиськом в очах оточення.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви намагаються тримати себе в руках у будь-якій ситуації, уникаючи прояву емоцій, вони мають такий вигляд, ніби одягнені в застебнутий на всі ґудзики піджак — жодної розхлябаності. Але, як відомо, кінь на чотирьох, та й той спотикається — трапляється, що і вони втрачають над собою контроль і можуть витівати все, що завгодно. Як правило, це відбувається під впливом алкоголю, особливо якщо представники знака втрачають міру у виливах. Під їхньою дією вони можуть влаштувати істерику, встряти в сварку і навіть влаштувати скандал — сьогодні їм категорично не рекомендується пити.

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