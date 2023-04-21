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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно бути уважним до знаків, що надилаються Всесвітом

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно бути уважним до знаків, що надилаються Всесвітом

Фото: Credits

День, коли у пошуках відповіді на важливе запитання не можна покладатися на одне джерело інформації, необхідно об'єднати хоча б два з них. У цьому конкретному випадку йдеться як про внутрішній голос, який даватиме важливі поради, так і про Всесвіт – його підказки виявляться справді незамінними.

Сьогодні, 21 квітня, бути уважними до підказок Всесвіту необхідно всім знакам зодіаку, але для трьох із них контакт із зірками особливо важливий.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята у будь-які знаки та передбачення вірять лише тоді, коли справи у них складаються не найкращим чином, якщо ж у них все добре, то вони впевнені, що з усім упораються самі – без підказок збоку. Сьогодні їм просто необхідно змінити свою звичку та дослухатися до підказки вищих сил – тільки так можна буде здобути перемогу над обставинами.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам дадуть важливу підказку книжки – до того ж як паперові, так і електронні: варто їм відкрити той чи той, який їм на очі потрапить, рядок, що має безпосередній стосунок до ситуації, в якій вони опинилися. Найімовірніше, підказка не буде прямолінійною – над нею доведеться добре подумати, але, взявши її до уваги, можна буде вирішити будь-яке питання.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям зірки наполегливо рекомендують дослухатися до поради людини, яку вони поважають – головне, розуміти, про що йдеться, а також те, як застосувати висловлену мудрість у цій конкретній ситуації. Представникам знака не варто відмахуватися від вказівки, думаючи, що вони й самі чудово впораються – найімовірніше, все це не так.

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Дата публікації
Перегляди
5644
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