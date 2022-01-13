Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно любити оточення

День тиші і спокою, протягом якого розум переможе почуття і емоції, тому люди найчастіше здійснюють розсудливі вчинки, про які їм згодом не доведеться шкодувати. Зірки – зрозуміло, якщо це можливо – радять провести його на самоті, свідомо змінюючи знак ставлення до навколишніх людей з "мінуса" на "плюс": простіше кажучи, сьогодні треба любити всіх – навіть тих, кого в інші дні доводиться ненавидіти.
Сьогодні, 13 січня, любити оточення зірки рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке – позитивне – ставлення до людей особливо важливе.
Рак (22.06 – 22.07)
Раки – знак ніжний та емпатичний, вони з тих, хто готовий любити весь світ. Ця якість їм сьогодні стане в пригоді – на відміну від інших знаків, вони зможуть без будь-яких зусиль морально обігріти навіть тих, хто їм зовсім несимпатичний, якщо ці люди про це попросять. Про людей приємних, яких в оточенні представників знака досить багато, і говорити не доводиться — добре ставитися до них набагато простіше. Але, загалом, сьогоднішній день – через видатні душевні якості – не становитиме для них особливих труднощів.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Козорогам важко любити інших – особливо, якщо ті не відповідають їхнім уявленням про те, якою має бути людина, яка викличе у них симпатії. Якщо їй не вистачає суми необхідних якостей, то нічого й сподіватися на прихильність представників знака, тому сьогодні їм не так легко буде поставитися до них по-доброму. Однак це необхідно, якщо, звичайно, вони хочуть, щоб до них поставилися відповідним чином — бумеранг, що відповідає народній мудрості "що посієш, те й пожнеш", прилетить дуже швидко.
Риби (19.02 – 20.03)
Риби, будучи людьми з тонким сприйняттям світу, частіше за інших бувають добрі і милосердні: вони приймають близько до серця чужі біди, водночас не тільки обливають сльозами себе та інших, але й вживають дієвих заходів, покликаних допомогти нужденним. Про те, щоб – абсолютно щиро – полюбити оточення, і не йдеться – представники знака завжди готові це зробити. Щоправда, не варто скидати з рахунків той факт, що вони остигають так само швидко, як і спалахують, тому на їхні почуття необхідно відповідати одразу, не відкладаючи їх на потім.
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