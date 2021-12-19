Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно миритися із близькими людьми

Нинішній день ідеально підходить для відпочинку і не підходить для роботи – навіть якщо, незважаючи на вихідний та свято, взятися за якісь справи, успіхом вони не увінчаються, тому не варто даремно витрачати час та сили. Натомість цей час сприятливий для налагодження відносин з оточенням – особливо рідними та близькими людьми.

Сьогодні, 19 грудня, миритися з близькими людьми необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них налагодження стосунків особливо важливе.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці можуть досить довго терпіти зневажливе ставлення, переконуючи себе в тому, що недружні випади з боку когось із оточення не більше ніж видимість, тому не варті їхньої уваги. Але одного разу кількість "наскоків" переходить у якість, і вони навідріз відмовляються спілкуватися з людиною, яка всерйоз їм докучає. Водночас вони зовсім не розглядають той факт, що їхній "кривдник", по-перше, міг робити це не навмисне, а, по-друге, щиро кається у скоєному. Цього дня зірки радять представникам знака забути образи та помиритися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонів часто вважають злопам'ятними, але це не зовсім так: вони швидше вкрай вразливі і не можуть відпустити образу, яку їм завдали. Треба визнати, що без причини представники знака ніколи не ображаються, тому на те, щоб дистанціюватися від людини, яка їх зачепила, у них є всі підстави. Але сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм відмовитися від образ, що накопичилися, і знайти можливості для примирення з людьми, які, як їм здається, в чомусь перед ними винні, тим більше що вони готові перепросити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги ображаються швидко і всерйоз, помиритися з ними не так просто, як може здатися на перший погляд. Водночас їм абсолютно неважливо, всерйоз їх зачепили або через дрібницю, вони однаково образяться до глибини душі і довго демонструватимуть усім свою холодну байдужість. Проте сьогодні – з нагоди свята – зірки рекомендують представникам знака вибачити тих, з ким вони перебувають у сварці, до того ж бажано піти першими назустріч: не варто накопичувати образи, особливо напередодні Нового року, у який треба входити з легкою душею.

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