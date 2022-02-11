Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно замиритися з тими, кого вони образили

Основне значення дня – боротьба за справедливість, тому необхідно робити – або хоча б намагатися – добрі справи, які покликані не лише покращити власну карму кожного з нас, а й встановити світову рівновагу між світлом та пітьмою. Втім, думаючи про все людство, не варто забувати про своїх близьких – особливо тих, кого – мимохіть – образили.

Сьогодні, 11 лютого, замиритися з тими, кого образили, необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них налагодження стосунків із цими людьми стане особливо важливим.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни не лише самі страждають від своєї запальності, а й завдають багато неприємностей іншим, тому між ними та їхнім оточенням часто виникають сварки, за якими тягнеться тривалий шлейф образ і непорозуміння. Залагодити їх зазвичай буває досить важко, але сьогодні для цього складуться максимально сприятливі умови. Необхідно скористатися шансом і налагодити стосунки, а надалі не лаятися через дрібниці, якщо, звичайно, це можливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята часто ображають людей навколо себе лише тому, що їхній гарний настрій несподівано змінюється поганим, а потім повертається до вихідного стану. Представники знаку не в змозі впоратися з такими емоційними "гойдалками", тому і "кусають" тих, хто знаходиться поряд. Однак сьогодні у них з'явиться шанс налагодити стосунки з тими, кого вони, можливо, проти свого бажання, зачепили. Настрій у них буде прекрасним, тому їм нескладно замиритися з тими, кого образили.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, навіть якщо вони відкрито ні з ким не сварилися, напевно – так вони вже влаштовані – зачаїли образу на когось із близьких. Оскільки вона викликає у них багато неприємних емоцій, бажано будь-що позбутися її. Сьогодні сприятливий день для того, щоб поговорити зі своїм кривдником, який, найімовірніше, не здогадується про те, що зачепив представника знаку. Така бесіда допоможе зняти напругу у взаєминах і примирити "ненависні" сторони, щоправда, саме до тієї миті, коли вони вигадають собі чергову образу.