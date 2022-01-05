Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно навести лад у документах

Незважаючи на важку енергетику, день вдалий для роботи та бізнесу, щоправда, йдеться про те, щоб завершити старі, відкладені у часі справи. А ось тим, хто давно націлювався на новий складний, але перспективний проєкт, рано розпочинати його реалізацію. Доведеться ще трохи зачекати. Цей час також ідеально підходить для роботи з різними документами – насамперед тими, які давно лежать на робочому столі непотрібними.

Сьогодні, 5 січня, навести лад у документах необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них систематизація та утилізація паперів, що накопичилися, особливо важлива.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята люблять лад і зрідка дозволяють нагромадження на своєму робочому місці, особливо якщо воно розташоване у них вдома, але оскільки і залізо ржа з'їдає, цього разу вони проґавлять момент, після якого настає хаос. Головне, його не занедбати і вчасно розпочати генеральне прибирання. Для початку треба прибрати всі папірці зі столу до картонної коробки і в кімнаті одразу стане більше ладу, а перебрати їх, відокремивши потрібні від непотрібних, можна і пізніше, головне, щоб зараз не мозолило очі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони останнім – передсвятковим – часом занурилися в роботу з головою, до того ж у прямому розумінні цього слова. В результаті як удома, так і на роботі зібралася така кількість різноманітних документів, що вони могли сховатися під ними, як під ковдрою. Щоб нічого подібного не сталося, представникам знака необхідно негайно взятися за генеральне прибирання робочих столів. Головне, посортувати документи, які є на них: потрібні розкласти у стоси, непотрібні — викинути.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці дуже люблять чистоту і лад, але вважають за краще, щоб їх наводив хтось інший – самим представникам знаку таке заняття здається нудним, набридливим та негідним. Але сьогодні може статися справжнє диво: вони – несподівано навіть для себе – не лише влаштують вдома прибирання, а й що вже зовсім не входить до жодних рамок – отримають від цього процесу задоволення. Ну, а наостанок можна буде вимити підлогу та вікна, відполірувати меблі. Втім, головне у справі наведення ладу – це вчасно зупинитися.

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